شرطة السليمانية تفجر مفاجأة وتكشف هوية قاتل العقيد المتقاعد

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن التمكن من القاء القبض على المتهم بقتل ضابط متقاعد برتبة عقيد بعد اقل من 24 ساعة من وقوع الجريمة، مؤكدة ان المتهم هو نجل المجني عليه.

وقال قسم الاعلام والعلاقات في المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مدينة السليمانية شهدت الليلة الماضية مقتل ضابط متقاعد برتبة عقيد، مبيناً أن قوات الشرطة القت القبض على القاتل الذي اقر بجنايته.

واضاف البيان ان الشرطة تمكنت أيضاً خلال عملية الاعتقال ضبط سيارة وسلاح المتهم، لافتاً إلى أن المتهم هو نجل المجني عليه ويدعى(ك ك أ) وهو من مواليد 1991.

وأشار البيان إلى أن المتهم اعترف خلال التحقيقات الاولية بجريمته، مؤكداً أنه قام بفعلته بسبب مشكلة اجتماعية.

واكد البيان أن المتهم محتجز حالياً بقرار من قاضي التحقيق، منوهاً إلى أن التحقيقات مستمرة في القضية.

وأفادت مصادر امنية في وقت سابق اليوم الاربعاء، بأن مسلحين مجهولين اقتحموا منزل ضابط متقاعد برتبة عقيد في قوات البيشمركة يُدعى (ك، أ) من مواليد العام 1955 في حي "قركه" في السليمانية واطلقوا النار عليه لينقل على اثرها الى المستشفى اثر اصابته ليفارق الحياة هناك.