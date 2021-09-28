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شرطة السليمانية تعلن الإطاحة بشخصين بتهمة سرقة أسلاك الكهرباء

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-28T16:33:08+0000
شرطة السليمانية تعلن الإطاحة بشخصين بتهمة سرقة أسلاك الكهرباء

شفق نيوز/ أعلنت شرطة محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، القبض على متهمين اثنين بتهمة سرقة أسلاك كهربائية في محافظة حلبجة.

وقالت مديرية شرطة محافظة السليمانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أعضاء قسم شرطة برزنجى وبإشراف شرطة سيد صادق تمكنوا من إلقاء القبض على متهمين متلبسان بسرقة أسلاكٍ من أعمدة الكهرباء".

وأضاف، أن "المهتمين ضبط بحوزتهما 130 كيلو غرام من نحاس الأسلاك الكهربائية وقد تم إلقاء القبض عليهم وفقا للمادة 444 من قانون العقوبات العراقي".

وأشار البيان، إلى "إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما".

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