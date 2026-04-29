شرطة السليمانية تعتقل متهماً بالتورط في قتل شقيقه طعناً

أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الأربعاء، أن دوريات شرطة منطقة "شهرزور" ألقت القبض على متهم بالتورط في قتل شقيقه طعناً بواسطة سكين.

وذكرت الشرطة في بيان، أن قوات الشرطة فرضت طوقاً على مكان الحادث بعد وقوعه لتباشر فرق الأدلة الجنائية بمعاينة مسرح الجريمة ورسم خريطة لها، مع البدء بالتحقيق في الحادث والتي انتهت نتائجه بإصدار مذكرة توقيف بحق المشتبه به.

وأوضح البيان أن قوات الشرطة نجحت في انتزاع اعتراف من المتهم المدعو (أ، أ، ع، مواليد 2006) بعد انهياره أمام الأدلة، مشيراً إلى أن المتهم محتجز حاليًا بموجب المادة (406) من قانون العقوبات العراقي.