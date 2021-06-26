شرطة السليمانية تعتقل شخصاً افتعل حريقاً في جبل "گويژه"

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم السبت، إلقاء القبض على متهم باضرام النار في جبل "گويژه".

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "شخصاً اضرم النار في جبل "گويژه" وترك المكان من دون اطفائها"، مضيفا أن "عدداً من الاشخاص هرعوا لاطفاء النار وعدم السماح بانتشارها".

واوضح، أن "مديرية شرطة محافظة السليمانية قامت بالايعاز لجميع الاقسام والمراكز للتحقيق الفوري والمتابعة العاجلة للعثور على الفاعل والقاء القبض عليه".

وتابع البيان ان "المتهم المدعو "ي ق م" من مواليد 1999 محتجز الان بقرار من القاضي ووفقا للمادة 342 من قانون العقوبات العراقي"، مشيرا الى ان "الشرطة تجرى التحقيق معه بهذا الصدد".