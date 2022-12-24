شرطة السليمانية تعتقل شخصا اعترف بسرقة 100 مثقال من الذهب في اربيل

شفق نيوز/ أفادت شرطة محافظة السليمانية، اليوم السبت، بالقاء القبض على متهم بسرقة 100 مثقال من الذهب في مدينة اربيل.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إنه إثر شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين القت مفارز قسم شرطة مكافحة الإجرام السليمانية - كوردسات القبض على هذا المتهم.

ووفقا للبيان فإن هذا المتهم نفذ عمليات سرقة منازل في أحياء كوردسات، وبختياري، إبراهيم، ومدينة أربيل.

وأوضحت الشرطة أن المتهم يُدعى (م، أ، ح، من مواليد 1999 – من سكان مدينة كركوك) تم احتجازه بقرار القاضي ووفقا للمادة 443 من قانون العقوبات العراقي.

وأشار البيان إلى أن المتهم اعترف بجرائمه وقال إنه سرق 100 مثقال من الذهب في أربيل وباعها في مدينة كركوك.