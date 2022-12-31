شرطة السليمانية تعتقل شباناً لاحقوا فتاة وتسببوا بفتنة.. فيديو

شفق نيوز/ أفادت شرطة السليمانية، يوم السبت، باعتقال عدد من الأشخاص حاولوا الاعتداء على فتاة صغيرة خلال عرض فني للدراجات النارية بإحدى مناطق المدينة.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل مجموعة شباب وهو يلاحقون فتاة في منطقة هواني بمدينة السليمانية خلال مشاهدة عرض للدراجات النارية.

ويقول شهود عيان، إن الشباب المتواجدين هاجموا الفتاة بطريقة "قبيحة وغير حضارية، واستمروا بمطاردتها دون معرفة الأسباب.

ويظهر في الفيديو أن هؤلاء الشباب وجهوا الاهانات الى الفتاة بسبب شكل ملابسها، فيما تؤكد اللقطات الخاصة بالفتاة في الفيديو المنشور انها ترتدي ملابس عادية، وقد هربت وهي باكية .

من ناحية أخرى، تسبب الحادث في رد فعل غاضب على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل ناشطات المناصرات لحرية المرأة، واللواتي عدنه انتهاكاً لحقوق المرأة والتسبب بـ"فتنة في المدينة"، وطالبن بمعاقبة هؤلاء الأشخاص.

في غضون ذلك أعلن مدير شرطة محافظة السليمانية، اعتقال سبعة مشتبه بهم في السليمانية ممن قام بالاعتداء على تلك الفتاة .

وقال العميد اسو شيخ طه في تصريح صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إنه تم اعتقال سبعة من مشتبه بهم على صلة بالهجوم على فتاة في حي هواني في السليمانية، مضيفاً أن التحقيق في الحادث مستمر.