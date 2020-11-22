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شرطة السليمانية تعتقل المعتدين على "وستا كاميران"

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-22T18:51:52+0000
شرطة السليمانية تعتقل المعتدين على "وستا كاميران"

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة السليمانية، اليوم الأحد، اعتقال الأشخاص الذين شاركوا في اقتحام مطعم كاميران والاعتداء على صاحبه بالضرب بمؤخرات البنادق.

فيديو.. مسلحون بزي أمني يعتدون على صاحب مطعم في السليمانية و"يهددوه بالقتل"

وقال مدير شرطة السليمانية العميد آسو شيخ طه إن الأشخاص الذين هاجموا المطعم في حي العقاري بالسليمانية جرى اعتقالهم، وهم محتجزون لدى الشرطة حاليا، لافتا الى ان التحقيقات معهم مستمرة.

وفي وقت سابق من اليوم قام عدد من الأشخاص المسلحين بزي القوات الامنية باقتحام المطعم وسط مدينة السليمانية، وانهالوا على صاحبه بالضرب. 

وأظهر مقطع مصور من قبل كاميرات المراقبة نشرته وكالة شفق نيوز عدد من الأشخاص وهم يعتدون بالضرب على صاحب مطعم كاميران المعروف بـ"وستا كاميران"، من دون بيان الأسباب.

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