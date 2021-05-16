شرطة السليمانية تطالب باعتقال "شاسوار عبدالواحد" وتسليمه لشرطة اربيل

شفق نيوز/ اصدرت مديرية شرطة محافظة السليمانية، تبليغاً لرئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، بضرورة تسليم نفسه.

وجاء في كتاب لمديرية شرطة السليمانية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، الى وموجه لمحافظة السليمانية، أنه يجب تبليغ رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد لتسليم نفسه، بغية تسليمه لشرطة اربيل عاصمة اقليم كوردستان التي تتهم عبدالواحد بانه نشر مقطعا مصورا (فيديو) في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يحث فيه الناس على القيام بتظاهرات الشهر السادس من العام الماضي رغم إعلان حظر التجوال حينها.

وجاء في الكتاب ان الأمر صدر في شهر ايلول من العام الماضي ولكن الشرطة قامت اليوم بارسال كتاب التبليغ.

ويأتي هذا بعد ان سجلت رئاسة الادعاء العام في اربيل في 2 من شهر حزيران من عام 2020 شكوى ضد عبدالواحد تتهمه فيه بتحريض الناس على التظاهر في يوم اعلان حظر التجوال.