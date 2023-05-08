شرطة السليمانية تصدر توضيحاً على "اقتحام" حرم جامعي عبر "القوة السوداء"

شفق نيوز/ نفت مديرية شرطة السليمانية، يوم الاثنين، حصول مشاجرات وتدخل قوة خاصة في جامعة السليمانية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لا نعرف انتماءها واغراضها قامت بنشر انباء كاذبة تزعم فيها نشوب اقتتال وتعقيدات داخل جامعة السليمانية واقتحام الجامعة من قبل قوات أمنية تابعة لمديرية شرطة المحافظة (القوة السوداء)".

واكدت "نود إبلاغ الجميع أن (القوة السوداء) لم تدخل الجامعة أو أي مكان آخر وما حدث هو ان أحد ضباطنا كان ضيفا في جامعة السليمانية ودعي لحفل تخرج إحدى الدفعات وهو (الملازم هوزين) وتم الاعتداء عليه من قبل البعض لكن تم اتخاذ الإجراءات القانونية ولم هناك يكن اي تدخل أمني من قبل القوات السوداء في الموضوع".

وطالبت بعدم "نشر اي خبر نقلاً عن مصادر او معلومات غير رسمية وغير دقيقة، ونطالب الصفحات والقنوات الاعلامية بالعودة لشرطة السليمانية والمتحدث الرسمي لمديريتنا في اي حادث".

وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت خبر مفاده اقتحام الحرم الجامعي من قبل قوات تابعة للشرطة.