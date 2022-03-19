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شرطة السليمانية تستعد لاحتفالات نوروز وتوصي المواطنين بهذا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-19T20:38:53+0000
شرطة السليمانية تستعد لاحتفالات نوروز وتوصي المواطنين بهذا

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة السليمانية في اقليم كوردستان، يوم السبت، وضع قواتها في حالة تأهب لتأمين الحماية للمواطنين والسائحين، بمناسبة حلول عيد نوروز.

وقالت المديرية في بيان ورد وكالة شفق نيوز، ان "جميع القوات في حدود المحافظة والاقضية والنواحي، تم وضعها في حالة التأهب بمناسبة عيد نوروز القومي، لحماية ارواح المواطنين والسائحين".

ودعت المواطنين الى الابتعاد عن "الاعمال غير القانونية، كحمل السلاح غير المرخص واطلاق العيارات النارية"، مشددة على ان المخالف سيتعرض للملاحقة القانونية والاعتقال.

وطالبت المديرية المواطنين، بتقديم العون للقوات الامنية والابلاغ عن اي مخالفات والاتصال بالارقام الساخنة المخصصة: 104 شرطة النجدة، و105 مكافحة الاجرام.

وفي وقت سابق اليوم، طالبت مديرية شرطة محافظة دهوك، السكان بتجنب إطلاق النار لأي غرض من الأغراض خلال أيام أعياد نوروز، مؤكدة أنه تم توجيه الأجهزة الأمنية كافة باعتقال أولئك الذين يتسببون بزعزعة الأمن.

وقال مدير اعلام الشرطة في دهوك هيمن سليمان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، من أجل تنظيم عيد هادئ تم وضع قوات الأمن كافة على أهبة الاستعداد لحماية ممتلكات المواطنين.

وأضاف "يتعين على المواطنين أن يتجنبوا استخدام السلاح وإطلاق النار لأي سبب من الأسباب لكيلا تتم زعزعة الاستقرار"، مشيرا إلى تكليف قوات الشرطة باعتقال من يطلقون الأعيرة النارية وتسليمهم إلى القضاء.

وتستعد محافظات إقليم كوردستان لاستقبال السائحين منذ الأسبوع الماضي للاحتفاء بعيد نوروز الذي يصادف يوم غد الأحد 21 آذار/ مارس من كل عام.

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