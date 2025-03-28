شرطة السليمانية تستعد لاحتفالات عيد الفطر بخطة أمنية مشددة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة السليمانية، يوم الجمعة، عن إعداد خطة أمنية مشددة خلال أيام عيد الفطر، مع التركيز على تأمين الأماكن العامة والمناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية، مؤكدة استمرار عمليات البحث والتفتيش لملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الخطة تشمل تأمين المواطنين ودور العبادة والمزارات الدينية، إضافة إلى حماية الأسواق والمراكز التجارية والمطاعم والمتنزهات ومدن الألعاب، التي تشهد إقبالاً متزايداً خلال العيد، كما سيتم تكثيف الحماية حول المقابر وأماكن الدفن التي تستقطب الزوار خلال هذه المناسبة.

وأضافت أن القيادات الأمنية ستكون في الميدان على رأس قطعاتها، للإشراف المباشر على تنفيذ الخطة الأمنية.

وأوضحت أن الإجراءات ستتضمن حملات تفتيش ميدانية لتعقب المجرمين والعناصر الخارجة عن القانون، مع تعزيز جهود مكافحة الجريمة المنظمة.

وبينت أنه سيتم نشر دوريات النجدة وفرق الإطفاء والإسعاف بالقرب من الأماكن العامة والترفيهية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ، كما ستنتشر مفارز استخبارية بالزي المدني لرصد الظواهر السلبية والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية.

وأكدت القيادة أن جميع القوات الأمنية دخلت في حالة تأهب منذ يوم أمس الخميس، وستستمر في تنفيذ الإجراءات الأمنية المشددة حتى ما بعد انتهاء العيد، لضمان استقرار الأوضاع الأمنية في المحافظة.