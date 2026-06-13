شرطة اربيل: مقتل متقاعد من البيشمركة بإطلاق نار واعتقال المتهم

شفق نيوز- اربيل

أعلنت مديرية شرطة أربيل، يوم السبت، مقتل متقاعد من قوات البيشمركة إثر تعرضه لإطلاق نار في قضاء بنصلاوة، شرقي المحافظة، فيما تمكنت القوات الأمنية من اعتقال المتهم خلال فترة وجيزة.

وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوات الشرطة تلقت عند الساعة 11:00 من مساء أمس، بلاغاً بوقوع جريمة قتل في قضاء بنصلاوة.

وأضافت أن قواتها توجهت فوراً إلى مكان الحادث، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن المواطن عبدالله رسول أحمد (55 عاماً)، وهو متقاعد من قوات البيشمركة ويسكن في بنصلاوة، فارق الحياة نتيجة تعرضه لإطلاق نار.

وأوضحت أن قوات الشرطة تمكنت، بعد جمع المعلومات الدقيقة، من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في الحادث المدعو (م. س. س).

وأشارت إلى أنه تم تدوين ملف التحقيق بحق المتهم وتوقيفه وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، قبل إحالته إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.