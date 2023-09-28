شرطة اربيل عن اعتداء احد عناصرها على شاب: الشرطي تصرف بطريقة غير لائقة

شفق نيوز/ أوضحت مديرية شرطة اربيل يوم الخميس ما ظهر في مقطع مصور يبين اعتداء شرطي بالضرب على شاب أثناء الاحتفال بالمولد النبوي على قلعة اربيل الاثرية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "عددا من الشبان و اثناء الاحتفال بالمولد النبوي في اربيل، تصرفوا بشكل غير لائق ازعجت المواطنين لذا جرى ارسال مفارز الشرطة الى المكان للسيطرة على الموضوع واتخاذ الاجراءات بحق الشبان".

واضاف البيان انه "مع الاسف قام أحد عناصر الشرطة بالتهجم على شاب بطريقة غير لائقة "مشيرا الى ان " المديرية وبسبب هذه الحادثة قامت باحتجاز الشرطي وضابط آخر وتشكيل لجنة تحقيقة بحقهم وسيتم التعامل معهم وفقا للقانون".