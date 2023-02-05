شرطة اربيل تنفي اعتقال اي منتسب في رئاسة الاقليم

شفق نيوز/ نفت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، الانباء التي تحدثت عن اعتقال منتسب في رئاسة الإقليم، مؤكدة ان النبأ بعيد عن الصحة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان عددا من المؤسسات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبرا مفاده ان شرطة اربيل اعتقلت منتسبا في رئاسة اقليم كوردستان، معلنة انها تؤكد للجميع ان هذا الخبر بعيد عن الصحة.

واشار البيان الى انه لم يتم اعتقال اي منتسب في رئاسة اقليم كوردستان لدى شرطة محافظة اربيل.