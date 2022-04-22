سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شرطة اربيل تنفذ حملة على المساجد وتعتقل 48 متسولا غالبيتهم من النساء والأطفال

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-22T13:05:08+0000
شرطة اربيل تنفذ حملة على المساجد وتعتقل 48 متسولا غالبيتهم من النساء والأطفال

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، القاء القبض على عشرات المتسولين في المساجد.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم هوكر عزيز في مؤتمر صحفي عقده بمبنى المديرية، إنه "اليوم في حملة نفذتها قوات شرطة مديرية محافظة اربيل في المساجد أثناء إلقاء خطب الجمعة تمكنت خلالها من القبض على مجموعة من المتسولين داخل المدينة وضواحيها من الذين يزعجون المصلين بكثرة الطلب".

وأضاف ان "قواتنا القت القبض في هذه الحملة على 48 متسولا بينهم 27 امرأة و8 رجال و13 طفلا"، مشددا على ان "مديرية شرطة محافظة اربيل تعمل على منع أي ظواهر غير حضارية في المدينة".

related

أربيل.. اعتقال متسول بحوزته مبالغ مالية كبيرة

Date: 2022-01-22 11:15:38
أربيل.. اعتقال متسول بحوزته مبالغ مالية كبيرة

إنطلاق حملة زراعة مليون شجرة بلوط في أربيل

Date: 2021-12-05 08:40:25
إنطلاق حملة زراعة مليون شجرة بلوط في أربيل

محافظها يعلن انطلاق حملة: لن يبقى بيت في أربيل بلا ماء

Date: 2021-08-13 07:28:47
محافظها يعلن انطلاق حملة: لن يبقى بيت في أربيل بلا ماء

وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

Date: 2021-04-20 07:34:01
وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

دهوك تدعو السكان لإغاثة المتضررين من الفيضانات في اربيل

Date: 2021-12-17 12:26:35
دهوك تدعو السكان لإغاثة المتضررين من الفيضانات في اربيل

صور.. اربيل تعتقل العشرات ممن "شوهوا صورة المدينة"

Date: 2020-08-26 16:48:03
صور.. اربيل تعتقل العشرات ممن "شوهوا صورة المدينة"

حملة ضد كورونا تنطلق في أربيل .. وزير الصحة: الرجاء عدم الاصغاء للشائعات

Date: 2020-11-07 08:01:35
حملة ضد كورونا تنطلق في أربيل .. وزير الصحة: الرجاء عدم الاصغاء للشائعات

إنطلاق حملة جديدة لمكافحة كورونا بعاصمة اقليم كوردستان

Date: 2020-09-13 06:53:01
إنطلاق حملة جديدة لمكافحة كورونا بعاصمة اقليم كوردستان