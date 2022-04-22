شرطة اربيل تنفذ حملة على المساجد وتعتقل 48 متسولا غالبيتهم من النساء والأطفال

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، القاء القبض على عشرات المتسولين في المساجد.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم هوكر عزيز في مؤتمر صحفي عقده بمبنى المديرية، إنه "اليوم في حملة نفذتها قوات شرطة مديرية محافظة اربيل في المساجد أثناء إلقاء خطب الجمعة تمكنت خلالها من القبض على مجموعة من المتسولين داخل المدينة وضواحيها من الذين يزعجون المصلين بكثرة الطلب".

وأضاف ان "قواتنا القت القبض في هذه الحملة على 48 متسولا بينهم 27 امرأة و8 رجال و13 طفلا"، مشددا على ان "مديرية شرطة محافظة اربيل تعمل على منع أي ظواهر غير حضارية في المدينة".