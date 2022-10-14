شرطة اربيل تنشر تفاصيل جديدة عن حادث السير المروع وسط المدينة

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة اربيل، يوم الجمعة، بأن الأطفال الخمسة الذين لقوا حتفهم في حادث السير المروع وسط مركز المدينة هما أبناء شقيقين منتسبين لدى المديرية.

وبعثت مديرية الشرطة برقية تعزية إلى كل من المنتسب (جوهر جعفر)، والمنتسب (شاخوان جعفر) على فقدان خمسة من أطفالهما الذين لقوا حتفهم في الحادث المروري الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم.

وكان مصدر محلي قد أفاد وقت سابق من صباح اليوم بمصرع 5 أشخاص اثر حادث سير بأربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "الحادث وقع في تمام الساعة 1:30 صباحا حيث اصطدمت سيارتان على شارع 60 الرئيسي باربيل".

واضاف ان "الحادث تسبب بوفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة، شخص خامس من السيارة الاخرى اضافة الى جرح عدد من الأشخاص".