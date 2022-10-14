سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شرطة اربيل تنشر تفاصيل جديدة عن حادث السير المروع وسط المدينة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-14T09:27:19+0000
شرطة اربيل تنشر تفاصيل جديدة عن حادث السير المروع وسط المدينة

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة اربيل، يوم الجمعة، بأن الأطفال الخمسة الذين لقوا حتفهم في حادث السير المروع وسط مركز المدينة هما أبناء شقيقين منتسبين لدى المديرية.

وبعثت مديرية الشرطة برقية تعزية إلى كل من المنتسب (جوهر جعفر)، والمنتسب (شاخوان جعفر) على فقدان خمسة من أطفالهما الذين لقوا حتفهم في الحادث المروري الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم.

وكان مصدر محلي قد أفاد وقت سابق من صباح اليوم بمصرع 5 أشخاص اثر حادث سير بأربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "الحادث وقع في تمام الساعة 1:30 صباحا حيث اصطدمت سيارتان على شارع 60 الرئيسي باربيل".

واضاف ان "الحادث تسبب بوفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة، شخص خامس من السيارة الاخرى اضافة الى جرح عدد من الأشخاص".

related

صور .. إصابة سائق وست نساء بحادث في اربيل

Date: 2021-04-02 11:03:58
صور .. إصابة سائق وست نساء بحادث في اربيل

مصرع واصابة 4 اشخاص من عائلة واحدة بحادث سير في أربيل

Date: 2022-09-08 16:58:04
مصرع واصابة 4 اشخاص من عائلة واحدة بحادث سير في أربيل

إصابة 6 أشخاص بحادث اصطدام على طريق أربيل-دهوك

Date: 2021-03-12 18:16:04
إصابة 6 أشخاص بحادث اصطدام على طريق أربيل-دهوك

سقوط 8 ضحايا في حادث مروّع بأربيل

Date: 2020-10-07 18:25:26
سقوط 8 ضحايا في حادث مروّع بأربيل

مصرع 4 أشخاص بحادث سير مروّع في أربيل

Date: 2021-02-04 18:54:55
مصرع 4 أشخاص بحادث سير مروّع في أربيل

صور .. إصابة ثمانية أشخاص بحادث على طريق شقلاوة الرئيس في أربيل

Date: 2021-03-21 07:32:20
صور .. إصابة ثمانية أشخاص بحادث على طريق شقلاوة الرئيس في أربيل

داخلية الإقليم تدخل على خط حادث مروري أثار امتعاض السكان في كوردستان

Date: 2022-02-18 06:14:11
داخلية الإقليم تدخل على خط حادث مروري أثار امتعاض السكان في كوردستان

أب ينهي حياة طفله "عن طريق الخطأ" في أربيل

Date: 2022-09-09 07:04:12
أب ينهي حياة طفله "عن طريق الخطأ" في أربيل