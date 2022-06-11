شرطة اربيل تكشف ملابسات جريمة: شخص قتل اخاه بسبب مشكلة اجتماعية

شفق نيوز/ أوضحت مديرية شرطة اربيل يوم السبت، ملابسات جريمة قتل وقعت في أحد أحياء المحافظة.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "يوم أمس المصادف (10-6-2022) الساعة (11:30) مساء تم تبليغ مديرية شرطة محافظة اربيل بوقوع جريمة قتل في مجمع جديدة بناحية رزگارى".

وأضاف البيان؛ أنه "بعد الوصول الى مكان الحادثة تبين ان شخص بأسم (هيمن ) العمر (20)، قتل من قبل شقيقه بأسم (هـ.ع.ع) البالغ من العمر (43) سنة بسبب مشكلة اجتماعية".

واشار إلى أنه تم كشف مكان الحادث و إرسال الجثة إلى الطب العدلي، وقامت قواتنا باعداد ملف التحقيق والشرطة الان في طور التحقيق".