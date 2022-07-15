شرطة اربيل تكشف غموض جريمة شاويس: مشاجرة بين زوجين انتهت بموتهما

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة أربيل، اليوم الجمعة، أن "خلافاً عائلياً" أدى لمقتل رجل وزوجته بـ"السكين" في مجمع شاويس بأربيل

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل هوكر عزيز في حديث لوكالة شفق نيوز؛ انه "بعد إبلاغ الشرطة بوجود جثتين داخل منزل في مجمع شاويس وصلت قواتنا الى مكان الحادثة".

وأضاف عزيز أن "التحقيقات أظهرت ان الزوجين قُتلا بسكين داخل منزلهما".

وعن أسباب الحادث أوضح المتحدث بإسم الشرطة أن "مشكلة حصلت بين الرجل وزوجته ما دفع الزوج لقتل زوجته واثناء القتل أصيب هو في رجله بسلاح الجريمة وتوفي بسبب النزيف داخل المنزل".

وأكد هوكر عزيز أن "التحقيقات ستستمر في الحادثة خلال الساعات القادمة سيتم الإعلان عن تفاصيل أكثر".

وكان مصدر محلي أفاد قبل ساعة، بالعثور على جثة رجل وإمرأة في مجمع شاويس في أربيل، مبيناً ان هناك روايتين بهذا الخصوص الاولى هي بسبب مشكلة اجتماعية والرواية الثانية تتحدث عن قتلهما بعد الهجوم على المنزل بقصد السرقة من قبل مجهولين.