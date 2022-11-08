شرطة اربيل تكشف تفاصيل حادث سير تسبب بمصرع امراة سورية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة اربيل يوم الثلاثاء، القاء القبض على شخص دهس امراة سورية على احدى الشوارع الرئيسية.

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "الحادث وقع يوم الأحد الماضي عندما دهس سائق سيارة اجرة امراة على الطريق الواصل بين اربيل وكويسنجق ما أدى إلى وفاة الامراة التي كانت تحمل الجنسية السورية".

واضاف انه "بعد الحادث قام أحد الأشخاص بتسليم نفسه الى الشرطة مدعيا انه كان السائق الذي دهس المرأة لكن تحقيقات الشرطة بينت انه لم يكن كذلك بل كان شقيقه البالغ من العمر 19 سنة هو من يقود السيارة وقت الحادث".

وتابع أن "سبب ادلاء الشخص الاول باعترافات كاذبة يعود الى عدم امتلاك شقيقه رخصة قيادة"؛ مشيرا الى ان "الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على الشاب سائق السيارة وقدمته الى المحكمة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".