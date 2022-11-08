سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شرطة اربيل تكشف تفاصيل حادث سير تسبب بمصرع امراة سورية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-08T14:45:56+0000
شرطة اربيل تكشف تفاصيل حادث سير تسبب بمصرع امراة سورية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة اربيل يوم الثلاثاء، القاء القبض على شخص دهس امراة سورية على احدى الشوارع الرئيسية. 

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "الحادث وقع يوم الأحد الماضي عندما دهس سائق سيارة اجرة امراة على الطريق الواصل بين اربيل وكويسنجق ما أدى إلى وفاة الامراة التي كانت تحمل الجنسية السورية". 

واضاف انه "بعد الحادث قام أحد الأشخاص بتسليم نفسه الى الشرطة مدعيا انه كان السائق الذي دهس المرأة لكن تحقيقات الشرطة بينت انه لم يكن كذلك بل كان شقيقه البالغ من العمر 19 سنة هو من يقود السيارة وقت الحادث". 

وتابع أن "سبب ادلاء الشخص الاول باعترافات كاذبة يعود الى عدم امتلاك شقيقه رخصة قيادة"؛ مشيرا الى ان "الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على الشاب سائق السيارة وقدمته الى المحكمة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

related

أربيل.. اعتقال أفراد عصابة تنتحل صفة الشرطة بهدف السلب

Date: 2020-12-28 16:56:01
أربيل.. اعتقال أفراد عصابة تنتحل صفة الشرطة بهدف السلب

مصرع شخص ووقوع إصابات بحادث مروع في زاخو دهوك

Date: 2021-07-07 20:04:31
مصرع شخص ووقوع إصابات بحادث مروع في زاخو دهوك

صور .. اعتقال نساء اختطفن فتاة واجبرنها على ممارسة الدعارة في أربيل

Date: 2022-09-08 11:35:56
صور .. اعتقال نساء اختطفن فتاة واجبرنها على ممارسة الدعارة في أربيل

السليمانية.. الكشف عن هوية أصحاب الجثث في "سيارة الجحيم"

Date: 2020-08-28 17:50:48
السليمانية.. الكشف عن هوية أصحاب الجثث في "سيارة الجحيم"

اصابات بحادث سير في دهوك

Date: 2019-07-26 13:58:01
اصابات بحادث سير في دهوك

حادث سير في اربيل يوقع ستة جرحى  

Date: 2022-10-04 19:37:11
حادث سير في اربيل يوقع ستة جرحى  

صور.. اصابة 4  أشخاص بحادث مروع في كلار

Date: 2022-08-09 19:18:05
صور.. اصابة 4  أشخاص بحادث مروع في كلار

شرطة اربيل تعلن آلية زيارة السجناء في ايام عيد الفطر

Date: 2022-05-01 16:59:49
شرطة اربيل تعلن آلية زيارة السجناء في ايام عيد الفطر