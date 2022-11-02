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شرطة اربيل تكشف تفاصيل جديدة ومثيرة عن حادثة مقتل رجل على يد زوجته

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-02T08:09:52+0000
شرطة اربيل تكشف تفاصيل جديدة ومثيرة عن حادثة مقتل رجل على يد زوجته

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة عن حادثة مقتل رجل على يد زوجته.

وقال المتحدث باسم الشرطة هوكر عزيز في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان القوات الامنية وبعد ان تلقت بلاغا بوجود حادثة مصرع شخص بمنطقة (هفالان) شرعت بالتحقيق المفصل والدقيق ليتبين لها أن ذلك الشخص المحروق قد قُتل وبعدها أُضرم النار بجسده، مبينا أن عملية التحري استمرت لـ8 ساعات متواصلة تمكنت قواتنا من خلالها التوصل الى النتائج الحقيقية للحادثة.

وأوضح ان زوجة الضحية المدعوة (د، غ، م) التي تبلغ من العمر 29 عاما ومن أصول عربية اقدمت على ارتكاب هذه الجريمة وبعد إجراء تحقيق دقيق معها اعترفت بذنبها، وقالت انها أجهزت عليه بمطرقة حديدية لتقوم بعدها بنقله إلى الحمام وسكب مادة النفط الأبيض عليه وتضرم النار بجسد الضحية.

وكان المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز قد افاد في وقت سابق من اليوم لوكالة شفق نيوز، إن "الحادثة وقعت ليلة أمس حيث أضرمت زوجة النار في زوجها وتوفي بسببها في منطقة هڤالان".

وأضاف عزيز، أن "الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على الزوجة المتهمة"، مشيراً إلى "فتح تحقيق بملابسات الحادث".

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