شرطة اربيل تقبض على مبتز "خطير"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة اربيل، يوم الاربعاء، إلقاء القبض على شخص قام بابتزاز عدة نساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بعد تلقي الخط الساخن بلاغا من قبل امرأة بتعرضها للابتزاز من قبل شخص يُدعى ( لقمان مولان اسماعيل) ، قامت قواتنا بالقبض على المتهم بعد اخذ امر القاضي وعرض الادلة عليه وفق المادة 2 من قانون سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وذلك في تاريخ 14/1/2024 ".

واضاف انه " بعد التحقيق و تفتيش الهاتف الخاص بالمتهم، تبين بأن قام بابتزاز المدعية و ابنة عمها بنشر مقاطع فيديو غير لائقة لهن"، مشيرا الى انه "بعد التدقيق اكثر تبين أن الهاتف يحتوي على العديد من مقاطع الفيديو للسحر و الشعوذة و المواد المخدرة و تسجيلات صوتية لابتزاز النساء".

واضاف ان " المتهم قام أيضا بفتح عدة صفحات باسم (كروب گوفند "CTC") والتي كان يستخدمها لابتزاز النساء والفتيات و اخذ مبالغ مالية مقابل عدم نشر مقاطع غير لائقة لهن".