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شرطة اربيل تعلن نجاح خطتها الامنية لايام نوروز 100%

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-24T20:57:02+0000
شرطة اربيل تعلن نجاح خطتها الامنية لايام نوروز 100%

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن نجاح خطتها الامنية لعيد نوروز بنسبة 100% والتي تم اعدادها بالتنسيق مع الاجهزة الامنية الاخرى مع الفريق الجوي.

وجاء في بيان لمدير شرطة اربيل العميد دلير النجار، ورد لوكالة شفق نيوز، ان ايام عيد نوروز الثلاثة تميزت عن الاعياد الاخرى بان المواطنين والسياح احتفلوا بهدوء تام، لافتا الى حماية ارواحهم واملاكهم داخل المدينة وفي المصايف.

واشار البيان الى ان نجاح الخطة الامنية من دون مشاكل تذكر باعث على السرور، تم اجتياز العيد بسلام ومن دون اية مشكلات، لافتا الى ان الشرطة ستبقى دوما حماة ارواح واملاك المواطنين وتعد نفسها خادمة حقيقية لهم.

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