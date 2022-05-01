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شرطة اربيل تعلن آلية زيارة السجناء في ايام عيد الفطر

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-01T16:59:49+0000
شرطة اربيل تعلن آلية زيارة السجناء في ايام عيد الفطر

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة اربيل، عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاحد، عن إجراءاتها الخاصة بالنزلاء في السجون خلال ايام عيد الفطر.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان اليوم الاول من عيد الفطر سيكون مخصصاً فقط لإقامة الطقوس الدينية من اقامة صلاة العيد وتبديل الملابس، ولن يُسمح بأي شكل من اشكال الزيارات للسجناء.

واضافت ان اليوم الثاني من العيد سيكون مخصصاً لزيارة النساء قريبات السجناء من الدرجة الاولى والثانية، مشيرة الى ان اليوم الثالث مخصص للرجال من أقارب السجناء من الدرجة الاولى والثانية.

وبينت أنه في اليومين الثاني والثالث للعيد ستفتح ابواب السجن امام الزوار لغاية 12 ظهرا.

واعلن اقليم كوردستان ان يوم غد الاثنين اول ايام عيد الفطر.

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