شرطة اربيل تعلن تفكيك عصابة لسرقة السيارات عبر نظام عالمي

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل، يوم الأربعاء، تفكيك عصابة مؤلفة من خمس أشخاص متخصصة بسرقة السيارات عبر الإستعانة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم هوكر عزيز في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "بعد سرقة سيارة نوع (مارسيدس) في مدينة اربيل، شرعت قواتنا في قسم مكافحة الجريمة بفتح تحقيق شامل تمكنت من خلاله تحديد موقع المتهم الرئيسي المدعو (ح. ع. ع) والقاء القبض عليه اثناء تواجده في شركة Gps لربط هذا النظام بالسيارة المسروقة التي تم ضبطها ايضا، مبينا أن المتهم اعترف بقيامه بارتكاب الجريمة.

وأوضح أن هذا المتهم قام مع كل من المتهمين (س.س. خ) و (ا.ت. ح) و (ی.ا.ع) و (ع.ف. م) بشراء السيارة (المارسيدس)، وبعدها ربطوا فيها نظام GPS إضافة إلى نسخ مفاتيحها واحتفظوا بهذه النسخة، وبعد مضي مدة من الزمن وعن طريق ذلك النظام تمكنوا من تحديد موقع السيارة ليقوموا بسرقتها، مشيرا إلى أن العصابة كانت تعتزم سرقة 7 سيارات باهظة الثمن بنفس الطريقة الا ان قواتنا تمكنت من تعطيل النظام واحباط العملية.

كما أشار المتحدث باسم الشرطة أن جميع افراد العصابة هم من اهالي مدينة اربيل.