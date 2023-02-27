شرطة اربيل تعتقل شخصين بتهمة تعاطي المخدرات والسرقة وتضبط مواد مخدرة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة اربيل، يوم الاثنين، القاء القبض على شخصين بتهمة تعاطي المخدرات والسرقة.

وذكرت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على شخصين (ب.ش.م) و (م.ع.ب) في مدينة اربيل بتهمة السرقة وتعاطي المواد المخدرة".

وأوضحت، "اثناء عملية القاء القبض تمكنت الشرطة من ضبط كمية من المواد المخدرة ومعدات تُستخدم للتعاطي" مشيرة الى "تسليمهما الى المحكمة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما ".