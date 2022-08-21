شرطة اربيل تعتقل شخصاً اختطف شابة من السليمانية

شفق نيوز/ افادت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، بالقاء القبض على شخص متهم باختطاف فتاة من اهالي محافظة السليمانية.

وتشير المعلومات الواردة ان الفتاة التي تم اختطافها تعرضت الى اعتداء جنسي من قبل المختطف.

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل المقدم هوكر عزيز في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان المديرية القت القبض على شخص يبلغ من العمر 32 عاما اقدم على اختطاف فتاة تبلغ من العمر 29 عاما، مبينا ان عملية القبض تمت بحق المطلوب بموجب مذكرة قبض صادرة بحقه وفق احكام المادة 421 من قانون العقوبات العراقي.

وأضاف "قد تحفظنا على الفتاة وسلمناها فيما بعد الى ذويها"، مشيرا إلى أن المتهم مطلوب الى شرطة محافظة السليمانية وسنقوم بتسليمه اليها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه

كما أكد المقدم عزيز ان مديرية شرطة اربيل لديها تنسيق مشترك مع باقي مناطق اقليم كوردستان ولن تتوانى عن القاء القبض على المطلوبين والمتهمين وتسليمهم الى الجهات المطلوبة لها.

وتابع بالقول انه خلال الأشهر الستة من العام 2022 تمكنت شرطة محافظة اربيل من القبض على اكثر من 130 متهما وتسليمهم الى مناطق داخل وخارج الاقليم.