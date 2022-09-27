شرطة اربيل تعتقل رجلاً بتهمة "الخيانة الزوجية" ونزاع يوقع إصابات في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة اربيل، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على رجل بتهمة "الخيانة الزوجية".

وقالت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من شرطة اربيل ألقت القبض على المدعو (م،ج،ح)، وفق المادة 377 من قانون العقوبات العراقي"، موضحا أنه "تم تقديم المتهم الى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وبحسب شرطة اربيل، فإن "الشخص كان مطلوباً عند شرطة قضاء بردرش التابعة لمحافظة دهوك، وقد القي القبض عليه اليوم وفق المادة المذكورة".

وفي السليمانية، أعلنت طوارئ المحافظة، عن اصابة اربعة مواطنين نتيجة نزاع اجتماعي.

وقال سامان نادر مدير طوارئ السليمانية لوكالة شفق نيوز، ان اربعة اشخاص اصيبوا بجروح بالغة بسبب نزاع اجتماعي نشب مساء اليوم في ناحية عربد جنوب السليمانية.

وأوضح أن ثلاثة من المصابين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب طعنات كثيرة تعرضوا لها بالسكاكين، مؤكدا أن أجهزة الأمن هرعت الى مكان الحادث لإجراء تحقيق عاجل.