شرطة اربيل تعتقل "تيكتوكرين" اثنين بتهمة القذف والتشهير (فيديو)

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن اعتقال متهمين اثنين قاما من خلال شبكة التواصل الاجتماعي (تيكتوك) بالسب والقذف والتشهير بالناس .

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان قواتها قامت باعتقال المتهمين المدعوين(ز. ئ. ح) و (ھ. ئ.ح) اللذين كانا يقومان بالاستخفاف واطلاق الكلمات النابية والسب عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تيكتوك) ضد المواطنين والتشهير ببعض الاشخاص.

واضاف البيان ان المتهمين المذكورين هما شقيقان من خارج مدينة أربيل، واقرا بجرمهما أثناء التحقيق، مشددا على انه بناء على اوامر قضائية احيل المتهمان الى المحكمة والتحقيقات معهما مستمرة.

وطمأن البيان المواطنين بأن أي شخص يرتكب جرائم مماثلة ويسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي سيلاحق قانونيا ويحال إلى القضاء.