شرطة اربيل تطيح بـ12 متهما ببيع وشراء الاسلحة وتصادر كمية منها

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن اعتقال 12 متهما ببيع وشراء الاسلحة بشكل غير قانوني ومصادرة العشرات من قطع السلاح والاعتدة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد ان تم ابلاغها من قبل المواطنين بوجود مكان في مدينة اربيل يتم فيه بيع وشراء الاسلحة بشكل غير قانوني، قامت فرق المديرية على الفور بالشروع في تحقيقاتها بهذا الصدد.

واوضح البيان انه بعد تحقيقات دقيقة وجمع المعلومات عن المكان وبعد استحصال قرار من قاضي التحقيق شنت الشرطة حملة على المكان واستطاعت ضبط العديد من الاسلحة المتنوعة ومن بينها (سلاح قناص واحد) و(18 مسدسا)، مضيفة أنها قامت باعتقال 12 متهما كانوا يتعاملون ببيع وشراء الأسلحة غير المرخصة.

واشار البيان الى انه تم تحويل المتهمين الى المحكمة استنادا الى المادة 15 من قانون الاسلحة، وتم فتح اوراق تحقيقية معهم.

ونوه البيان الى ان مديرية شرطة اربيل تؤكد على ان اي مكان يتم فيه التعامل ببيع وشراء الأسلحة يتم على الفور مصادرة الأسلحة واعتقال الأشخاص الذين يتعاملون في بيعها وشرائها بشكل غير قانوني، لافتا الى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ قانون منع السلاح وتقليل نسب الجرائم.

وعبر البيان عن الشكر اهالي اربيل الذين يتعاونون مع المديرية من خلال تزويدها بالمعلومات، لافتا الى وجود تنسيق جيد بين قوات الشرطة والمواطنين في الوقت الحاضر.