سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شرطة اربيل تضع خطة للعيد وتعلن دخولها حيز التنفيذ من الآن

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-07T09:13:02+0000
شرطة اربيل تضع خطة للعيد وتعلن دخولها حيز التنفيذ من الآن

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل، يوم الخميس، عن وضع خطة أمنية لعيد الأضحى من خلال نشر القوات الامنية في مناطق ومدن المحافظة كافة.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم هوكر عزيز في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته وكالة شفق نيوز، إن المديرية نشرت قواتها في مناطق أربيل كافة استعداداً لإستقبال العيد بالتعاون مع قوات الأمن (الآسايش) وباقي الأجهزة الأمنية بهدف حفظ ممتلكات المواطنين، وأن يتواصل الاستقرار الحاصل في اربيل.

وأضاف ان قواتنا منتشرة في الأماكن العامة والشوارع الرئيسية والمناطق السياحية لكي يحتفل القادمون من مناطق وسط وجنوب العراق بعطلة العيد بهدوء واستقرار تام، داعيا السكان في اربيل في حال رصد اي حالات غير مرغوب بها وغير لائقة الى التواصل مع الشرطة عبر الخطوط الساخنة المخصصة لهذا الغرض.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت، أمس الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية الأسبوع المقبل بمناسبة حلول عيد الأضحى بإستثناء امتحانات طلبة الـ12 الإعدادي (السادس الإعداي).

related

وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

Date: 2021-04-20 07:34:01
وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

لأول مرة منذ قرن.. إطلاق مدفع الإفطار في قلعة أربيل (صور)

Date: 2021-05-11 20:08:40
لأول مرة منذ قرن.. إطلاق مدفع الإفطار في قلعة أربيل (صور)

صور .. آسايش أربيل تعتقل عصابة وتضبط بحوزتها قرابة 200 الف دولار مزيف

Date: 2021-09-15 12:12:13
صور .. آسايش أربيل تعتقل عصابة وتضبط بحوزتها قرابة 200 الف دولار مزيف

صور.. مواطنون يقطعون طريقاً حيوياً في اربيل بسبب الخدمات

Date: 2022-02-12 14:22:13
صور.. مواطنون يقطعون طريقاً حيوياً في اربيل بسبب الخدمات

الاسايش تعتقل رجلا قتل زوجته نحرا في اربيل

Date: 2022-04-21 14:59:53
الاسايش تعتقل رجلا قتل زوجته نحرا في اربيل

حادث سير يؤدي إلى تدمير 9 عجلات في اربيل .. فيديو

Date: 2022-03-20 07:52:30
حادث سير يؤدي إلى تدمير 9 عجلات في اربيل .. فيديو

عاصمة اقليم كوردستان تعدُّ مشروعاً لتحقيق الأمن الغذائي

Date: 2020-05-19 13:01:32
عاصمة اقليم كوردستان تعدُّ مشروعاً لتحقيق الأمن الغذائي

اصابة عنصر بالبيشمركة بقصف تركي عشوائي شمالي اربيل

Date: 2020-08-21 10:32:17
اصابة عنصر بالبيشمركة بقصف تركي عشوائي شمالي اربيل