شرطة اربيل تضع خطة للعيد وتعلن دخولها حيز التنفيذ من الآن

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل، يوم الخميس، عن وضع خطة أمنية لعيد الأضحى من خلال نشر القوات الامنية في مناطق ومدن المحافظة كافة.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم هوكر عزيز في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته وكالة شفق نيوز، إن المديرية نشرت قواتها في مناطق أربيل كافة استعداداً لإستقبال العيد بالتعاون مع قوات الأمن (الآسايش) وباقي الأجهزة الأمنية بهدف حفظ ممتلكات المواطنين، وأن يتواصل الاستقرار الحاصل في اربيل.

وأضاف ان قواتنا منتشرة في الأماكن العامة والشوارع الرئيسية والمناطق السياحية لكي يحتفل القادمون من مناطق وسط وجنوب العراق بعطلة العيد بهدوء واستقرار تام، داعيا السكان في اربيل في حال رصد اي حالات غير مرغوب بها وغير لائقة الى التواصل مع الشرطة عبر الخطوط الساخنة المخصصة لهذا الغرض.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت، أمس الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية الأسبوع المقبل بمناسبة حلول عيد الأضحى بإستثناء امتحانات طلبة الـ12 الإعدادي (السادس الإعداي).