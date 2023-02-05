شرطة اربيل تصدر توضيحاً حول اعتقال ناشطة

شفق نيوز/ أصدرت مديرية شرطة اربيل، مساء الأحد توضيحاً حول إلقاء القبض على الناشطة سلفانا دلشاد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "عددا من وسائل الإعلام نشرت أخبارا بعيدة عن الحقيقة حول إلقاء القبض على الفتاة سلفانا دلشاد شمعون".

واضاف ان طبيعة الأمر، أن "مواطنا باسم ( ر.د) قام برفع شكوى ضد المتهمة ( سلفانا دلشاد شمعون ) واتهمها بأنها استخدمت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي كحساب تجاري وهددت المواطن (ر.د) انه ستسبب له مشاكل مع القوات الامنية اذا لم يقم بدفع مبالغ مالية لها".

واضاف ان "المتهمة قامت بتنفيذ هذا الأمر بمساعدة من شخص اخر يُدعى ( م،م ) لذلك قامت المحكمة بإصدار امر قبض بحق سلفانا و( م.م) ".

واكدت الشرطة ان "التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة حقيقة القضية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، باعتقال السلطات في مدينة اربيل الناشطة المدنية والبلوغر سلفانا دلشاد، وتم إيداعها في سجن إصلاحية النساء".