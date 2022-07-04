شرطة اربيل: اعتقال نحو 5000 متهم بجرائم مختلفة في 6 اشهر

شفق نيوز/ عرضت شرطة اربيل، اليوم الاثنين، احصائية انشطتها واداء مهامها خلال الاشهر الستة الاولى من العام الجاري 2022.

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إنه بحسب الإحصائيات، فقد تم تسجيل 3375 جريمة مختلفة في الأشهر الستة الماضية، وتم اعتقال نحو 5000 متهم.

وعن تلك الجرائم، اوضح عزيز، أن من بين 3375 جريمة مختلفة مسجلة، تم الكشف عن 2961 جريمة وتم تقديم المتهمين للمحاكمة، مؤكدا القبض على 4777 مشتبهاً بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك القتل والسرقة والاحتيال والمخدرات وجرائم أخرى.

وأشار عزيز الى أن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري سجلت 22 جريمة في محافظة أربيل، منها 18 جريمة، بنسبة نجاح 82٪، واعتقل 41 متهما بتهمة القتل.

وبين أنه تم تسجيل 24 حالة اطلاق رصاص، تم الكشف عنها جميعها، موضحا انه تم اعتقال 100٪ من منفذي إطلاق النار.

كما تم تسجيل، وبحسب عزيز، أربع حالات منع اطلاق نار، وتم الكشف عن ثلاث حالات، واعتقال ثلاثة مشتبه بهم.

وذكر المتحدث باسم شرطة اربيل، أنه تم الإبلاغ عن 43 حالة سرقة سيارات، تم الكشف عن 36 منها وإعادة 36 مركبة لأصحابها.

ولفت ايضا الى أن شرطة اربيل القت القبض على 298 متسولا، خلال تلك الفترة، كما ضبطت 500 علبة من الأدوية منتهية الصلاحية.

وبين أيضا أن شرطة اربيل، دمرت 379 موقعًا مخالفا للتعليمات (متجاوز)، موضحا أنه تم ضبط 25 سيارة لمضايقتهم المواطنين.