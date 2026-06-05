شراكة أممية مع إقليم كوردستان لمواجهة الأزمات ودعم الفئات الهشة

شفق نيوز- ترجمة

تساهم الشراكة بين حكومة إقليم كوردستان وبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP)، في تعزيز قدرة الإقليم، على تنسيق جهود الاستجابة والاستعداد للازمات ودعم المجتمعات الأكثر هشاشة، بحسب الأمم المتحدة المتحدة التي عززت شراكتها مع الإقليم من خلال دعم المركز المشترك لتنسيق الأزمات.

وأكد برنامج الأمم المتحدة الانمائي في تقرير على موقعه الالكتروني ترجمته وكالة شفق نيوز، توفيره الدعم "للمهمة الاستشارية الاستراتيجية التي تهدف الى تقييم وتعزيز الجاهزية المؤسسية والتشغيلية للمركز المشترك لتنسيق الأزمات الذي يعتبر المؤسسة الرئيسية المعنية بادارة الأزمات في الإقليم، في وقت يواجه فيه الإقليم تحديات إنسانية وأمنية ومرتبطة بالنزوح تتزايد تعقيداً".

ونقل التقرير عن المديرة العامة للمركز المشترك لتنسيق الأزمات سروة رسول قولها، إن الشراكة بين حكومة اقليم كوردستان وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي "ساهمت بشكل فاعل في تعزيز قدرتنا على تنسيق جهود الاستجابة للأزمات ودعم المجتمعات الأكثر هشاشة".

وأضافت أن المخاطر والتحديات في ظل استمرارها، فأن تعزيز الجاهزية المؤسسية والتشغيلية، تظل أولوية أساسية.

وبحسب رسول: "ستساعدنا هذه الشراكة على استكمال البناء على الانجازات المتحققة وتعزيز قدرتنا على الاستجابة الفاعلة للأزمات المستقبلية."

وأكد التقرير، أن المهمة "ستركز على مراجعة الانظمة التشغيلية وآليات التنسيق وقدرات الجاهزية للازمات، الى جانب تحديد أولويات تعزيز القدرات المؤسسية ومجالات الدعم المستقبلية".

ونقل التقرير عن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق تيتون ميترا قوله، إن المؤسسات القوية تمثل الأساس لاستجابة فعالة للأزمات والتأهب لها.

وأشار ميترا، إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "يفتخر بشراكته الطويلة مع حكومة اقليم كوردستان والمركز المشترك لتنسيق الأزمات، حيث انه من خلال هذه المهمة، نسعى الى تعزيز أنظمة التنسيق والقدرات التشغيلية والمرونة المؤسسية بما يسهم في حماية المجتمعات بشكل أفضل من الصدمات والأزمات المستقبلية".

ولفت التقرير، إلى أن دعم برنامج الأمم المتحدة الانمائي يعكس التزامه المستمر بتعزيز الحوكمة والمرونة وأنظمة الوقاية من الأزمات في كل أنحاء العراق، في حين يتطلع البرنامج الى توسيع وتعميق شراكته الراسخة مع حكومة اقليم كوردستان.

وبحسب التقرير، فإن هذه المبادرة تدعم تنفيذ اطار الامم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في العراق، من خلال تعزيز الحوكمة والمرونة المؤسسية والجاهزية للأزمات.