"شذرات الخريف" أول معرض شخصي للتشكيلي الشاب محمد علي حاحي في أربيل

شفق نيوز/ احتضنت قاعة ميديا باربيل وبتنظيم من دائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة بحكومة إقليم كردستان العراق يوم الاثنين، المعرض الشخصي الأول للفنان التشكيلي الشاب محمد علي حاجي يضم 23 لوحة رسمت بالألوان المائية.

المعرض يأخذ المتلقي الى أجواء الخريف الجميلة وسط جبال وانهر تتمتع به مناطق عديدة في إقليم كردستان.

وعن فكرة المعرض يقول الفنان محمد علي حاجي لوكالة شفق نيوز؛ "انا ولدت وكبرت في بلدة قلعة دزة وهي بلدة جميلة بكل فصول العام ولكن للخريف جماله الأخاذ، واردت ان انقل للمتلقي جمال الخريف من خلال لوحات تشكيلية".

يذكر أن المعرض افتتح من قبل فرهنك غفور مدير عام الثقافة والفنون في وزارة الثقافة والرياضة والشباب ومدير دائرة الفنون التشكيلية في أربيل ازاد لشكري.