سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"شذرات الخريف" أول معرض شخصي للتشكيلي الشاب محمد علي حاحي في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-06T10:37:54+0000
"شذرات الخريف" أول معرض شخصي للتشكيلي الشاب محمد علي حاحي في أربيل

شفق نيوز/ احتضنت قاعة ميديا باربيل وبتنظيم من دائرة الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة بحكومة إقليم كردستان العراق يوم الاثنين، المعرض الشخصي الأول للفنان التشكيلي الشاب محمد علي حاجي يضم 23 لوحة رسمت بالألوان المائية.

المعرض يأخذ المتلقي الى أجواء الخريف الجميلة وسط جبال وانهر تتمتع به مناطق عديدة في إقليم كردستان.

وعن فكرة المعرض يقول الفنان محمد علي حاجي لوكالة شفق نيوز؛ "انا ولدت وكبرت في بلدة قلعة دزة وهي بلدة جميلة بكل فصول العام ولكن للخريف جماله الأخاذ، واردت ان انقل للمتلقي جمال الخريف من خلال لوحات تشكيلية".

يذكر أن المعرض افتتح من قبل فرهنك غفور مدير عام الثقافة والفنون في وزارة الثقافة والرياضة والشباب ومدير دائرة الفنون التشكيلية في أربيل ازاد لشكري.

related

وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

Date: 2021-04-20 07:34:01
وزير داخلية الإقليم يحمل pkk مسؤولية تفجير سيدكان ويعلن نقاشات أمنية وعسكرية مع بغداد

اربيل تعلن انهاء حجر نحو الف مشتبه بالإصابة بكورونا وتحدد نقطة "الخطر"

Date: 2020-03-08 08:25:57
اربيل تعلن انهاء حجر نحو الف مشتبه بالإصابة بكورونا وتحدد نقطة "الخطر"

بعد حريق هائل.. أربيل تقرر إغلاق الأماكن غير الملتزمة بإجراءات السلامة

Date: 2021-06-30 10:40:07
بعد حريق هائل.. أربيل تقرر إغلاق الأماكن غير الملتزمة بإجراءات السلامة

جرحى بصعقة كهربائية في اربيل

Date: 2020-07-15 14:11:08
جرحى بصعقة كهربائية في اربيل

مصرع اربعة افراد من عائلة واحدة بانهيار بئر في اربيل

Date: 2020-06-01 23:44:08
مصرع اربعة افراد من عائلة واحدة بانهيار بئر في اربيل

صور .. مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بحادث مروّع في أربيل

Date: 2021-01-28 08:01:31
صور .. مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بحادث مروّع في أربيل

أربيل تحصن ذوي الاحتياجات الخاصة من خطر كورونا

Date: 2021-08-17 17:09:09
أربيل تحصن ذوي الاحتياجات الخاصة من خطر كورونا

البيشمركة تعلن سقوط ضحية من قواتها وإصابة آخر وأربيل تندد بشدة وتحمل العمال

Date: 2021-03-13 08:02:20
البيشمركة تعلن سقوط ضحية من قواتها وإصابة آخر وأربيل تندد بشدة وتحمل العمال