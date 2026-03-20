شدد على تجنيب كوردستان والعراق تداعيات الحرب.. نيجيرفان بارزاني يهنئ بنوروز ويوجه نصيحة للكورد

شفق نيوز- أربيل

هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، الكورد في الإقليم والعراق والعالم بحلول عيد نوروز، وفيما وجه نصيحة للمحتفلين بالعيد القومي، شدد على ضرورة تجنيب الإقليم والعراق تداعيات الحرب الإقليمية.

وقال بارزاني في تهنئة وردت لوكالة شفق نيوز: "يا أبناء الشعب الكوردي، أيها الكوردستانيون الأعزاء في أي مكان كنتم من العالم، أهنئكم بأحر التهاني وأصدق المشاعر المنبعثة من أعماق القلب بحلول عيد نوروز القومي ورأس السنة الكوردية الجديدة، وأهنئ العوائل العزيزة للشهداء، والبيشمركة الأبطال، وجميع قواتنا الأمنية، راجياً أن يكون هذا العيد مبعث أمان وطمأنينة وسكينة وسعادة للجميع".

وأضاف: "نوروز تعبير عميق عن تاريخ حافل بالنضال وملاحم الصمود لأمة واجهت الظلم دوماً بإرادة صلبة ولم تستسلم قط. نوروز هو رمز لانحسار الظلام وتجدد الحياة، وهو الحقيقة التاريخية التي تثبت أنه لا توجد قوة أو سلاح قادر على إطفاء شعلة الحرية في وجدان الكورد.

وأشار بارزاني إلى أن "نار نوروز تمثل بالنسبة لنا نداءً مستمراً لعدم الاستسلام، ولمواجهة التحديات، وللوئام والتكاتف. إنها جذوة حماستنا لكي نحمي مكتسباتنا الدستورية بإرادة نوروزية، ونحفظ النظام الفيدرالي والكيان السياسي لإقليم كوردستان صامداً وقوياً، لكونه ثمرة دماء الشهداء وسنين النضال".

وتابع: "نستقبل الربيع ونوروز هذا العام في وقت تمر فيه منطقتنا بظروف حساسة ومعقدة، حيث تلوح مخاطر الحرب وتداعياتها من كل جانب؛ لذا تقع على عاتقنا جميعاً، مسؤولية تاريخية، ألا وهي العمل على تجنيب إقليم كوردستان والعراق هذه التعقيدات. إن السلام وإرادة السلام هما أعظم قوة لنا، ففي ظل الاستقرار وحده نستطيع بناء مستقبل أفضل".

وقال رئيس الإقليم، إن "علاقاتنا مع الحكومة الاتحادية العراقية، وبينما نبارك كل خطوة إيجابية، نؤكد أن توطيد وتعزيز التعاون والتنسيق بين أربيل وبغداد في هذا الظرف، والتطبيق الحقيقي للدستور والنظام الفيدرالي وحماية حقوق المكونات كافة، هو الضمانة الوحيدة لعراق قوي ومستقر. وسنظل في إقليم كوردستان، كما كنا دوماً، عامل أمن واستقرار، ونمدّ يد التفاهم والصداقة للجميع".

ودعا بارزاني مواطني كوردستان إلى "توخي أقصى درجات الحيطة والحذر خلال نزهاتكم، حفاظاً على سلامتكم وسلامة عوائلكم وأحبائكم. وخصوصاً في هذه الأيام التي تمر فيها منطقتنا بظروف معقدة مثقلة بتداعيات الحروب الخطيرة، ينبغي على الجميع الاهتمام بسلامتهم الشخصية بشكل أكبر".

وأكد على "الالتزام بإرشادات المرور والجهات المعنية، لكي تحتفلوا بهذا العيد بأمان وسلامة، دون أن يعكر صفو نوروز أي مكروه. إن حماية البيئة وطبيعة كوردستان الجميلة واجب وطني ودليل على تحضرنا، وعلينا الالتزام بها".

وختم بارزاني بالقول: "نبارك نوروز لكل الشعوب التي تحتفي بهذه المناسبة. حفظكم الله جميعاً وحفظ شعبنا ووطننا، وليحلّ السلام والأمان والطمأنينة على منطقتنا وعلى البشرية جمعاء. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير وسعادة".