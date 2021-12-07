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شخص يقتل شقيقته ورجلاً آخر معها في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-07T11:53:47+0000
شخص يقتل شقيقته ورجلاً آخر معها في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل يوم الثلاثاء مقتل شخص، وفتاة على يدي شقيقها بسبب مشاكل عائلية.

وأوضحت الشرطة في بيان اليوم، أنه عثرت على جثتي شخصين الليلة الماضية في قرية "لاجان" التابعة لناحية "شمامك" ضمن حدود مركز شرطة "تورق" لتتوجه قوات شرطة المديرية الى المكان المقصود، وتبين أن القتيلين أحدهما رجل يُدعى (ع. ف. ش) يبلغ من العمر 24 عاما، والأخرى فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، وتُدعى (ح. ق. ا).

ووفقا للبيان فإن نتائج التحقيقات الأولية أظهرت أن شقيق الفتاة أطلق النار عليهما وارداهما قتيلين بسبب مشاكل عائلية.

كما أشارت مديرية الشرطة إلى أن قواتها تقوم بالتحقيق للقبض على الجاني الرئيسي وتقديمه إلى المحكمة.

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