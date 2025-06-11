شخص إيراني يقتل رجل دين بعدة رصاصات في اربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، اليوم الأربعاء، بمقتل رجل دين في حادثة إطلاق نار وقعت في ناحية "قوشتپە" التابعة لمحافظة أربيل.

وقال المصدر لمراسل وكالة شفق نيوز، إن رجلاً إيرانياً أطلق النار على رجل دين داخل سيارته وسط الناحية، ما أسفر عن إصابته بست رصاصات أردته قتيلاً في الحال، وتم لاحقاً نقل جثته إلى دائرة الطب العدلي.

وأوضح المصدر أن القتيل يبلغ من العمر 33 عاماً ويعمل إماماً وخطيباً في احد المساجد، مشيراً إلى أن الحادثة ترتبط بخلاف قديم، حيث تسبب الضحية قبل عدة سنوات بحادث مروري أدى إلى وفاة طفل كان يستقل دراجته، وقد تم حينها إغلاق القضية بعد صلح عشائري ودفع دية تجاوزت 30 ألف دولار لعائلة الطفل.

وبحسب المصدر، فإن مطلق النار هو والد الطفل المتوفى، ويقيم حالياً في مخيم "كاوة" في أربيل.