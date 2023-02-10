شخص يجهز على عمّه في محافظة دهوك

شفق نيوز/ قُتل رجل في العقد الرابع من العمر على يد أبن شقيقه في بلدة "روڤیا" التابعة لقضاء "بردرش" في محافظة دهوك، وفقا لما أفاده شهود عيان اليوم الجمعة.

ووفقا المعلومات الواردة لوكالة شفق نيوز، فإنه ليلة أمس فإن شخصا يُدعى (إلياس عيسى) يبلغ من العمر 40 عاما من سكنة قرية (حسن) التابعة للبلدة المذكورة قُتل من قبل أبن شقيقه.

وتشير المعلومات إلى أنه كان هناك خلاف بين الضحية والقاتل، ليقوم الأخير بإطلاق النار على الأول ويرديه قتيلا في الحال.