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شخصيات ومثقفون يبعثون رسالة إلى الرئاسات الثلاث في الإقليم بشأن اللغة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-20T12:21:43+0000
شخصيات ومثقفون يبعثون رسالة إلى الرئاسات الثلاث في الإقليم بشأن اللغة

شفق نيوز/ بعث قرابة 500 مثقف وكاتب وأكاديمي من داخل وخارج إقليم كوردستان اليوم الأحد رسالة إلى الرئاسات الثلاث في الإقليم (رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس برلمان كوردستان ريواز فائق، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني) يحذرونهم فيها من الوضع السيء الذي تمر به الثقافة، واللغة الكوردية.

ووفقا للرسالة التي تحمل تواقيع 462 شخصية فإن "المؤسسات الاعلامية والاكاديمية والحكومية كافة وخاصة القطاع التربوي لا تحترم اللغة والثقافة الكوردية".

واستدركت الرسالة بأن المشاكل ليست خاصة بقطاع معين وحسب بل تشمل المجالات كافة التعليم والإعلام، والثقافة، والسبب يعود إلى عدم وجود سياسة ثقافية، وعدم الإهتمام الكافي باللغة الكوردية".

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