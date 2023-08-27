شح المياه وتأخر الأمطار في مقدمة الأسباب.. دهوك تسجل انخفاضاً ملحوظاً بإنتاج العنب

شفق نيوز/ أعلن مدير دائرة بستنة دهوك الدكتور أمجد كفركي، يوم الأحد، تسجيل انخفاض ملحوظ في نسبة إنتاج العنب في المحافظة خلال هذا العام.

وقال كفركي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك مجموعة من الأسباب التي أدت إلى هذا الانخفاض، منها هطول الأمطار المتأخر في موسم الشتاء، بالاضافة إلى تعرض المنطقة لدرجات حرارة منخفضة جدا خلال فصل الربيع".

وأوضح كفركي أن "إنتاج العنب في المحافظة وصل في العام الماضي إلى 60 ألف طن، بينما من المتوقع أن يصل هذا العام الى 30 الف طن فقط".

وأشار كفركي الى "وجود ما يقرب من 150 صنفا مختلفا من العنب في منطقة دهوك، حيث يتم عرض أكثر من 50 صنفا منها في المهرجان السنوي الذي يقام في المحافظة".

ودعا أمجد كفركي الفلاحين الى "زيادة الاهتمام بزراعة العنب، والعمل على تحسين جودة الإنتاج واتباع الإرشادات الزراعية التي تقدمها دائرة الزراعة في المحافظة".

يذكر أن محافظة دهوك تشتهر بإنتاج مجموعة متنوعة من أصناف العنب، وتعتبر منطقة رائدة في زراعة هذه الفاكهة في العراق كما ينظم في دهوك خلال شهر سبتمبر من كل عام مهرجانا للعنب يشارك فيه العديد من الفلاحين، حيث يقومون بعرض محصولهم وانتاجاتهم المتميزة خلال هذا الحدث.