شحنة دواء امريكية عاجلة إلى السليمانية لمواجهة الكوليرا

شفق نيوز/ أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم الثلاثاء، عن إرسالها شحنة دواء عاجلة الى محافظة السليمانية لمواجهة وباء الكوليرا.

وقالت الوكالة الامريكية في بيان، ورد الى شفق نيوز، إنها وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية أرسلت شحنة عاجلة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى محافظة السليمانية في إقليم كوردستان، لدعم وزارة صحة الإقليم في استجابتها لتفشي الكوليرا المفاجئ في المنطقة.

وأوضحت أن الشحنة تألفت من 4 منصات من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما في ذلك مجموعات الحقن الوريدي والمضادات الحيوية والسوائل الوريدية (محلول رينجر) لتغطية احتياجات ما يقرب من 5000 شخص لمدة 3 أشهر.

وتخصص صحة السليمانية، أربع مستشفيات لاستقبال حالات الإسهال والقيء الناتجة عن الكوليرا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية ، في وقت سابق، تزويد محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، بإمدادات طبية عاجلة، للاستعداد والاستجابة لتفشي الكوليرا مؤخراً في المدينة.

وتتخذ سلطات كوردستان اجراءات احترازية ضمنها منع الاسواق والمطاعم من بيع واستخدام الخضروات التي تعتمد زراعتها على المياه الثقيلة، وفرض رقابة مشددة على بيع الألبان.

ونهاية أيار الماضي، أعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية، عن انتشار موجة من "الإسهال والقيء" بين السكان، بينهم 40٪ من الأطفال لأسباب مختلفة بينها الإصابة بجائحة كورونا، فيما قدمت مجموعة نصائح للوقاية منه.