شجار مسلح وسط أربيل والشرطة تعتقل والد مطلق النار

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بوقوع شجار مسلح في شارع 60 وسط مدينة أربيل، بسبب خلافات عائلية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شجارا وقع بين عدة أشخاص وسط أربيل، وجرى فيه إطلاق نار، وقد وصلت قوة أمنية لموقع الحادث لكن لم تتمكن من القبض على مطلق النار".

وأضاف أن "القوة اعتقلت والد مطلق النار، واقتادته للتحقيق".

فيما بين شهود عيان أن "أطراف المشاجرة سبق وأن دخلوا بنزاعات سابقة، بسبب مشاكل عائلة واجتماعية لم تحل وما تزال قائمة".