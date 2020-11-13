شجار عنيف ينهي حياة شابين وسط السليمانية

شفق نيوز/ تسبب شجار عنيف بالأسلحة البيضاء مساء الجمعة بمقتل شابين وسط مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، وفق مصدر أمني مسؤول.

وقال مدير مركز شرطة الطوارئ في السليمانية سامان نادر لوكالة شفق نيوز، إن "شجارا نشب بين شبان قرب الجامع الكبير وسط مدينة السليمانية، استخدمت خلاله الأسلحة البيضاء (السكاكين)".

وأضاف نادر أن شابين قتلا جراء تعرضهما للطعن، أحدهما يبلغ 23 عاماً والآخر 22 عاماً، وجرى نقل جثتيهما إلى مستشفى شار.

وأشار إلى أن قوات الشرطة ألقت القبض على شابين متورطين في الشجار فيما لاذ آخر بالفرار، مضيفا أن قوات الأمن طوقت مكان الشجار وفتحت تحقيقاً في الحادث لكشف ملابسات الشجار.