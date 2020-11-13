سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

شجار عنيف ينهي حياة شابين وسط السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-13T20:32:28+0000
شجار عنيف ينهي حياة شابين وسط السليمانية

شفق نيوز/ تسبب شجار عنيف بالأسلحة البيضاء مساء الجمعة بمقتل شابين وسط مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، وفق مصدر أمني مسؤول.

وقال مدير مركز شرطة الطوارئ في السليمانية سامان نادر لوكالة شفق نيوز، إن "شجارا نشب بين شبان قرب الجامع الكبير وسط مدينة السليمانية، استخدمت خلاله الأسلحة البيضاء (السكاكين)".

وأضاف نادر أن شابين قتلا جراء تعرضهما للطعن، أحدهما يبلغ 23 عاماً والآخر 22 عاماً، وجرى نقل جثتيهما إلى مستشفى شار.

وأشار إلى أن قوات الشرطة ألقت القبض على شابين متورطين في الشجار فيما لاذ آخر بالفرار، مضيفا أن قوات الأمن طوقت مكان الشجار وفتحت تحقيقاً في الحادث لكشف ملابسات الشجار.

related

مصرع شخص واصابة 9 اخرين بحادثين في اربيل والسليمانية

Date: 2019-10-19 16:51:49
مصرع شخص واصابة 9 اخرين بحادثين في اربيل والسليمانية

"مليارات الدنانير" تضع مسؤولا محلياً خلف القضبان في السليمانية

Date: 2020-10-14 21:37:00
"مليارات الدنانير" تضع مسؤولا محلياً خلف القضبان في السليمانية

السليمانية تتوعد بملاحقة المخالفين لإجراءات الوقاية من كورونا

Date: 2020-03-10 21:46:43
السليمانية تتوعد بملاحقة المخالفين لإجراءات الوقاية من كورونا

الاسايش تقبض على 31 تاجرا بالمخدارت في السليمانية

Date: 2020-04-26 12:30:55
الاسايش تقبض على 31 تاجرا بالمخدارت في السليمانية

مصرع مراهق غرقاً جنوبي السليمانية

Date: 2019-07-02 22:32:12
مصرع مراهق غرقاً جنوبي السليمانية

أحكام بالسجن على متهمين بالمخدرات في السليمانية

Date: 2019-12-12 16:15:37
أحكام بالسجن على متهمين بالمخدرات في السليمانية

بارزاني يرد على "المزايدين": قريباً نبدأ بتنفيذ مشروع المائة متري في السليمانية

Date: 2020-02-04 20:11:19
بارزاني يرد على "المزايدين": قريباً نبدأ بتنفيذ مشروع المائة متري في السليمانية

اندلاع حريق وسط السليمانية

Date: 2019-09-26 16:08:10
اندلاع حريق وسط السليمانية