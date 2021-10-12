شجار على مبلغ أجرة نقل تودي بحياة شخص في أربيل

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة أربيل يوم الثلاثاء بمقتل شخص في خلاف على مبلغ أجرة نقل سيارة "تكسي" في قضاء بنصلاوة.

وأوضحت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قسم شرطة منطقة سهل أربيل تلقى بلاغا بوقوع حادث قتل لتتوجه وعلى الفور قوات شرطة مديرية شرطة أربيل إلى محل الحادث وتبيّن أن المواطن المدعو (بارزان نصر الله أحمد) تعرض إلى إطلاق نار من قبل سائق سيارة أجرة إثر مشادة كلامية حدثت بينهما على مبلغ رسوم النقل، مبينة أن المواطن المذكور قد توفي في الحال.

وأشار البيان إلى فتح ملف تحقيق بالحادث لإلقاء القبض على المتهم الرئيس بالحادثة.