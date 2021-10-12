سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شجار على مبلغ أجرة نقل تودي بحياة شخص في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-12T07:05:55+0000
شجار على مبلغ أجرة نقل تودي بحياة شخص في أربيل

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة أربيل يوم الثلاثاء بمقتل شخص في خلاف على مبلغ أجرة نقل سيارة "تكسي" في قضاء بنصلاوة.

وأوضحت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قسم شرطة منطقة سهل أربيل تلقى بلاغا بوقوع حادث قتل لتتوجه وعلى الفور قوات شرطة مديرية شرطة أربيل إلى محل الحادث وتبيّن أن المواطن المدعو (بارزان نصر الله أحمد) تعرض إلى إطلاق نار من قبل سائق سيارة أجرة إثر مشادة كلامية حدثت بينهما على مبلغ رسوم النقل، مبينة أن المواطن المذكور قد توفي في الحال.

وأشار البيان إلى فتح ملف تحقيق بالحادث لإلقاء القبض على المتهم الرئيس بالحادثة.

related

في أربيل .. شاب يلقى حتفه طعنا والقبض على قاتل مطلوب منذ 11 عاما

Date: 2020-11-29 07:53:34
في أربيل .. شاب يلقى حتفه طعنا والقبض على قاتل مطلوب منذ 11 عاما

العثور على جثة مراهق قُتل في منطقة بإقليم كوردستان

Date: 2021-03-14 10:01:12
العثور على جثة مراهق قُتل في منطقة بإقليم كوردستان

رجل يقتل زوجته في احدى نواحي اربيل لهذا السبب

Date: 2019-12-28 14:30:34
رجل يقتل زوجته في احدى نواحي اربيل لهذا السبب

رجل يقتل ابنته وينتحر بعد مهاجمته بيت نسيبه في اربيل

Date: 2020-04-30 09:47:13
رجل يقتل ابنته وينتحر بعد مهاجمته بيت نسيبه في اربيل

مقتل واصابة ثلاثة اشخاص من اسرة واحدة بشجار في محافظة اربيل

Date: 2020-03-23 16:54:56
مقتل واصابة ثلاثة اشخاص من اسرة واحدة بشجار في محافظة اربيل

قتيل وجريحان في نزاع على قطعة أرض في أربيل

Date: 2021-08-25 05:15:37
قتيل وجريحان في نزاع على قطعة أرض في أربيل

مسرور بارزاني يعلق على حادثة في أربيل: ليس هناك أي شرف في قتل امرأة

Date: 2021-04-17 11:44:44
مسرور بارزاني يعلق على حادثة في أربيل: ليس هناك أي شرف في قتل امرأة

مقتل شابين شقيقين في أربيل

Date: 2021-07-31 05:20:12
مقتل شابين شقيقين في أربيل