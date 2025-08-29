شجار بين سياح في أربيل يسفر عن 14 جريحاً

شفق نيوز- أربيل

شهد مصيف خلیفان في منطقة دۆلی ئالانە ضمن محافظة أربيل، يوم الجمعة، اندلاع شجار عنيف بين مجموعة من السياح، أسفر عن إصابة 14 شخصاً بجروح متفاوتة.

وأبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز، أن "المشاجرة وقعت بين مجموعة من السياح القادمين من محافظات وسط وجنوب البلاد أثناء تواجدهم في أحد أماكن التنزه، وتطورت إلى تبادل الضرب باستخدام الأيادي والعصي والحجارة، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح متفاوتة".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية تدخلت لفض الشجار ونقل الجرحى إلى المراكز الصحية لتلقي العلاج، فيما فتحت السلطات تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه".