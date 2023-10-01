شتاء مبكر في كوردستان.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي اليوم الاحد، انخفاض درجات الحرارة في محافظات اقليم كوردستان خلال الساعات المقبلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا في محافظات اقليم كوردستان خلال الساعات المقبلة مع تصاعد خفيف للغبار وتوقعات بتساقط الأمطار يوم غد".

وأضاف أن "درجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة ستكون كالآتي: اربيل 31 السليمانية 30 دهوك 29 حلبجة 32 زاخو 29 سوران 29 كرميان 34 ".