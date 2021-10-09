سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شبكة مراقبة ترصد خروقاً انتخابية في التصويت الخاص بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-09T08:50:44+0000
شبكة مراقبة ترصد خروقاً انتخابية في التصويت الخاص بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكد شبكة "شمس" المعنية بمراقبة الانتخابات، يوم السبت، عن رصدها عدداً من الخروق والمخالفات خلال التصويت الخاص في اقليم كوردستان، الذي جرى يوم أمس الجمعة.

وقال منسق الشبكة هوشيار مالو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز "لدينا مجموعة من الملاحظات العامة على التصويت الخاص بالرغم من أن العملية جرت دون حصول خروق أمنية كبيرة تؤثر على سير العملية".

وبين "من الملاحظات العامة، عدم وجود أسماء بعض الناخبين، عدم قراءة البيانات في بعض الأجهزة البايومترية وتعطل بعضها، كما أن عدداً من المحطات الانتخابية تأخرت في فتح أبوابها بسبب تعطل الاجهزة"، داعياً إلى معالجة هذا الخلل لعدم تكراره في اليوم الاقتراع العام غداً الأحد.

واشار الى انه "تم منع المراقبين من إدخال هواتفهم النقالة التي يستخدمونها  لإرسال تقاريرهم، كما شخصنا ضعف التدريب لدى بعض موظفي المفوضية العليا للانتخابات"، لافتا الى ان "هناك تفاوت في تطبيق الاجراءات من مركز الى اخر".

وتابع مالو "رصدنا أيضاً مجموعة من حالات تصوير عملية الإدلاء بالأصوات من قبل البعض وهذا مخالف لتعليمات مفوضية الانتخابات"، مضيفا ان "بعض المراكز الانتخابية شهدت تدافع بين الناخبين ودخول بعض الاشخاص الذين لا يحملون الترخيص الرسمي".

وختم بالقول ان "بعض المراكز الانتخابية شهدت خرقاً لسرية التصويت".

وانطلقت صباح يوم امس الجمعة، عملية التصويت الخاص وشارك فيها نحو 1.2 مليون ناخب من القوات الامنية، ونزلاء السجون، والنازحين بالمخيمات في عموم البلاد، قبل يومين من الاقتراع العام بالانتخابات البرلمانية المبكرة.

وفتحت مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم البلاد أبوابها عند الساعة 7.00 بالتوقيت المحلي، أمام الناخبين، وأغلقت في تمام الساعة 18:00.

ووفقاً لأرقام المفوضية، فإن مليوناً و75 ألفاً و727 من أفراد الأمن، و120 ألفا و126 ناخبا من النازحين، و676 نزيلا في السجون سيدلون بأصواتهم، الجمعة، لانتخاب مرشحين للبرلمان.

كما تشير أرقام المفوضية إلى أن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

related

السليمانية.. انسيابية عالية بعملية التصويت الخاص والمقترعون يأملون التغيير

Date: 2021-10-08 05:44:16
السليمانية.. انسيابية عالية بعملية التصويت الخاص والمقترعون يأملون التغيير

بارزاني يشكر القوات الامنية: لدي ثقة تامة بإمكانياتكم في حماية الناخبين

Date: 2021-10-08 18:20:25
بارزاني يشكر القوات الامنية: لدي ثقة تامة بإمكانياتكم في حماية الناخبين

احصائية رسمية تكشف موجة نزوح جديدة وهجرة عكسية من مناطق بالعراق الى كوردستان

Date: 2019-07-23 14:32:44
احصائية رسمية تكشف موجة نزوح جديدة وهجرة عكسية من مناطق بالعراق الى كوردستان

رغم قلة سكانها .. منطقة كوردستانية تعزو ارتفاع نسبة الوفيات بكورونا لـ3 اسباب

Date: 2020-11-10 10:40:43
رغم قلة سكانها .. منطقة كوردستانية تعزو ارتفاع نسبة الوفيات بكورونا لـ3 اسباب

قصف وانزال جوي تركي في منطقة جبلية بإقليم كوردستان

Date: 2021-02-10 08:02:57
قصف وانزال جوي تركي في منطقة جبلية بإقليم كوردستان

بعد توقفها لعام ونصف .. أكبر شركة طيران ألمانية تستأنف الرحلات مع إقليم كوردستان

Date: 2021-09-14 12:33:31
بعد توقفها لعام ونصف .. أكبر شركة طيران ألمانية تستأنف الرحلات مع إقليم كوردستان

اقليم كوردستان يرفد الكهرباء الوطنية بـ33 ميغاواط جديدة

Date: 2020-08-16 10:25:09
اقليم كوردستان يرفد الكهرباء الوطنية بـ33 ميغاواط جديدة

دهوك تلغي اجازة 20 مشروعا متلكئا وتمنح الاجازة لـ40 اخرى

Date: 2019-10-18 10:32:55
دهوك تلغي اجازة 20 مشروعا متلكئا وتمنح الاجازة لـ40 اخرى