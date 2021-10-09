شبكة مراقبة ترصد خروقاً انتخابية في التصويت الخاص بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكد شبكة "شمس" المعنية بمراقبة الانتخابات، يوم السبت، عن رصدها عدداً من الخروق والمخالفات خلال التصويت الخاص في اقليم كوردستان، الذي جرى يوم أمس الجمعة.

وقال منسق الشبكة هوشيار مالو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز "لدينا مجموعة من الملاحظات العامة على التصويت الخاص بالرغم من أن العملية جرت دون حصول خروق أمنية كبيرة تؤثر على سير العملية".

وبين "من الملاحظات العامة، عدم وجود أسماء بعض الناخبين، عدم قراءة البيانات في بعض الأجهزة البايومترية وتعطل بعضها، كما أن عدداً من المحطات الانتخابية تأخرت في فتح أبوابها بسبب تعطل الاجهزة"، داعياً إلى معالجة هذا الخلل لعدم تكراره في اليوم الاقتراع العام غداً الأحد.

واشار الى انه "تم منع المراقبين من إدخال هواتفهم النقالة التي يستخدمونها لإرسال تقاريرهم، كما شخصنا ضعف التدريب لدى بعض موظفي المفوضية العليا للانتخابات"، لافتا الى ان "هناك تفاوت في تطبيق الاجراءات من مركز الى اخر".

وتابع مالو "رصدنا أيضاً مجموعة من حالات تصوير عملية الإدلاء بالأصوات من قبل البعض وهذا مخالف لتعليمات مفوضية الانتخابات"، مضيفا ان "بعض المراكز الانتخابية شهدت تدافع بين الناخبين ودخول بعض الاشخاص الذين لا يحملون الترخيص الرسمي".

وختم بالقول ان "بعض المراكز الانتخابية شهدت خرقاً لسرية التصويت".

وانطلقت صباح يوم امس الجمعة، عملية التصويت الخاص وشارك فيها نحو 1.2 مليون ناخب من القوات الامنية، ونزلاء السجون، والنازحين بالمخيمات في عموم البلاد، قبل يومين من الاقتراع العام بالانتخابات البرلمانية المبكرة.

وفتحت مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم البلاد أبوابها عند الساعة 7.00 بالتوقيت المحلي، أمام الناخبين، وأغلقت في تمام الساعة 18:00.

ووفقاً لأرقام المفوضية، فإن مليوناً و75 ألفاً و727 من أفراد الأمن، و120 ألفا و126 ناخبا من النازحين، و676 نزيلا في السجون سيدلون بأصواتهم، الجمعة، لانتخاب مرشحين للبرلمان.

كما تشير أرقام المفوضية إلى أن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.