شبكة حقوقية تنتقد منع المؤتمرات الصحفية في السليمانية وأربيل

شفق نيوز- السليمانية/ اربيل

اعتبرت شبكة "19" الحقوقية في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، أن منع عقد مؤتمرات صحفية في أربيل والسليمانية من دون مبرر قانوني يمثل "انتهاكاً واضحاً" لحرية التعبير، داعية إلى رفع شرط الحصول على تصريح لعقد هذه الفعاليات في الأماكن المفتوحة والمغلقة.

وقالت الشبكة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية منعت صباح أمس السبت 20 أيلول/سبتمبر 2025 عقد مؤتمر صحفي كان مقرراً للمنظمة المهنية للمعلمين والهيئة العليا لمعلمي الطليعة وهيئة الدفاع عن حقوق المعلمين أمام برلمان إقليم كوردستان"، مشيرة إلى أن "المؤتمر نُقل لاحقاً إلى مكان آخر حيث تمت قراءة البيان المقرر".

وأضافت أن "القوات الأمنية منعت أيضا في 9 أيلول/سبتمبر 2025 منظمة كوردستان للحرية والتغيير من عقد مؤتمر صحفي في حديقة نالي بالسليمانية بحجة عدم وجود تصريح"، مؤكدة أن "هذه الفعاليات لم تكن تظاهرات أو اعتصامات بل مؤتمرات صحفية لإيصال مطالب مدنية".

ولفتت الشبكة إلى أن "القانون رقم 11 لسنة 2010 ينظم التظاهرات والمسيرات في الأماكن العامة لكنه لا يتطرق إلى المؤتمرات الصحفية"، موضحة أن "الواقع يشهد مطالبة الجهات الأمنية بالحصول على تصريح لعقدها حتى داخل القاعات المغلقة، وهو ما يعد توسعاً في تفسير القانون".

وأكدت شبكة "19" أن "المنع المتكرر يمثل انتهاكاً لحرية التعبير"، مطالبة بـ"تمكين المنظمات من ممارسة أنشطتها بحرية دون قيود".

يذكر أن شبكة "19" تأسست بمبادرة من مجموعة من المنظمات الحقوقية تحت إشراف مركز ميترو، وتعمل على مناصرة مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 19 الخاصة بحرية الرأي والتعبير.