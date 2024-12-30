شبكة "تحالف الأقليات" في العراق تسجل 100 ألف خطاب كراهية خلال أسبوع

شفق نيوز/ كشفت شبكة "تحالف الأقليات" في العراق، يوم الاثنين، عن تسجيل أكثر من 100 ألف خطاب كراهية خلال أسبوع واحد.

وقال رئيس مجلس إدارة الشبكة، بسام سالم، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "سنة 2024 كانت فيها أمور إيجابية بخصوص المكونات حيث تمت إعادة تأهيل المعابد الدينية ومناقشة تشريعات جديدة حول حقوق المكونات في مجلس النواب العراقي وتخصيص مقاعد للكوتا في برلمان إقليم كوردستان وعودة النازحين".

وأضاف أن "الانتهاكات بحق المكونات التي تم تسجيلها تضمنت تسجيل أكثر من 100 ألف خطاب كراهية خلال أسبوع، واستمرار بعض قرارات مجلس قيادة الثورة للنظام السابق".

وتابع أنه "تم تسجيل 80 حالة تجاوز على أملاك خاصة للمسيحيين، وهدم مكان مقدس للبهائيين في بغداد، ووجود 2400 امرأة إيزيدية مفقودة و1100 شاب إيزيدي مفقود، وعدم وجود قوانين خاصة بحماية ثقافة الأقليات".