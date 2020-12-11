شباب كوردستان يحتفون باليوم العالمي للجبال

شفق نيوز/ احتفى العشرات من الشباب الكورد في محافظة دهوك، يوم الجمعة، باليوم العالمي للجبال، في بادرة هي الأولى من نوعها.

وقال منظم الاحتفال، بهلوان شيخ ممي، لوكالة شفق نيوز، ان احياء يوم الجبال في كوردستان له اهمية كبيرة لكون هذه الجبال وفرت الحماية لشعب كوردستان خلال الثورات الكوردية، ومنحت الكثير من خيراتها.

وأضاف "كذلك اردنا ان نوصل رسالة توعوية للحفاظ على البيئة المحيطة بنا والتنمية الجبلية".

واوضح شيخ ممي ان النشاط يشمل صعود جبل بدهوك للمساهمة في احياء اليوم العالمي للجبال.

ويعود تاريخ اليوم الدولي للجبال إلى عام 1992، عند اعتماد الفصل 13 من جدول أعمال القرن 21 بشأن "إدارة النظم الإيكولوجية الهشة: التنمية المستدامة للجبال" في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية وقد شكل ذلك حدثا بارزا في تاريخ تطور الجبال.

وفي أثناء السنة الدولية للجبال في عام 2002، عززت الالتزامات والإرادة للدفع قدما بهذه المسألة، وأكتسبت الجبال اهتماما مطردا ومكانة رفيعة على جداول الأعمال على جميع المستويات، وأدت السنة الدولية للجبال إلى أن تتخذ الجمعية العامة للامم المتحدة القرار 245/57 ، الذي حددت فيه يوم 11 كانون الأول يوما دوليا للجبال، اعتبار من عام 2003، وشجعت المجتمع الدولي على أن ينظم في ذلك اليوم مناسبات على جميع المستويات لإبراز أهمية التنمية المستدامة للجبال.